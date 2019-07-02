"Начать диалог с Москвой!" Кравчук призвал к переговорам с Путиным по Донбассу

Минский процесс совершенно неэффективный вид переговоров, Украине нужно вернуться к Будапештскому меморандуму и начать диалог с Россией по Донбассу.

Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире специального ток-шоу "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE. "Я всегда заявлял, что Минский процесс не является эффективный по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал. Он не может решит коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт на Донбассе", – сказал он.

По его словам, этот формат сам по себе несовершенен и не принесет никакого результата.

Леонид Кравчук "Телеканал 24"

"Я выступаю за то, чтобы вернуться к Будапештскому процессу. Подумать, как его расширить, как его изменить, но вернуться к нему. Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну. Но не нужно винить Украину в бездействии, РФ тоже не идет на встречу", – подчеркнул Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский опять назначил Леонида Кучму представителем в Трехсторонней контактной группе в Минске, так как у последнего есть ряд новых предложений по Донбассу.

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