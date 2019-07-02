ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Начать диалог с Москвой!" Кравчук призвал к переговорам с Путиным по Донбассу

331Читать материал на украинском

Минский процесс совершенно неэффективный вид переговоров, Украине нужно вернуться к Будапештскому меморандуму и начать диалог с Россией по Донбассу.

Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире специального ток-шоу "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE. "Я всегда заявлял, что Минский процесс не является эффективный по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал. Он не может решит коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт на Донбассе", – сказал он.

По его словам, этот формат сам по себе несовершенен и не принесет никакого результата.

Новости
"Все строилось на вранье!" Кравчук жестко разгромил СССР

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

"Телеканал 24"

"Я выступаю за то, чтобы вернуться к Будапештскому процессу. Подумать, как его расширить, как его изменить, но вернуться к нему. Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну. Но не нужно винить Украину в бездействии, РФ тоже не идет на встречу", – подчеркнул Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский опять назначил Леонида Кучму представителем в Трехсторонней контактной группе в Минске, так как у последнего есть ряд новых предложений по Донбассу.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеМинские договоренностиМирные переговоры в Минске
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel