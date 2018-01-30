Началось затмение: Савченко в "смирительной рубашке" похвасталась зарплатой

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что получает зарплату в размере 35 тыс. гривен.

Об этом в своем Facebook передал политолог Алексей Голобуцкий.

"Савченко сегодня на эфире NewsOne умудрилась использовать сюжет о медицинской реформе, чтобы рассказать, почему ей теперь платят за депутатство не 17, а 35 тысяч, которыми она не будет делиться с избирателями, хотя многие просят у неё денег. На всех, мол, не напасёшься - поэтому медреформа провальная", - рассказал он.

Голобуцкий также поднял на смех наряд парламентария.

"Костюм героини заслуживает отдельных слов. Видимо, пиарщики пытались изобразить рубище как свидетельство бессребреничества Нади. Спонсоры агента требовали смирительную рубашку. В итоге, судя по всему, попробовали совместить", - написал политолог.

"Кажется, завтрашнее полное затмение где-то началось с опережением сроков..." - иронизирует Голобуцкий.

Напомним, Савченко ранее заявила, что депутаты должны снизить себе зарплату.