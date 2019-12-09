Переговоры Зеленского с Путиным в "нормандском формате": видео первой встречи

В Париже началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в "нормансдком формате".

В переговорах также принимают участие лидеры Германии Ангела Меркель и Франции Эммануэль Макрон. Офис президента запустил прямую трансляцию с Елисейского дворца, которую вскоре был вынужден прервать.

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель скриншот

В Офисе президента позже подтвердили, что Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет до пресс-конференции "нормандской четверки", которая запланирована на 22:00 (по Киеву).

Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в "нормандском формате" pic.twitter.com/WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока тут разливают воду pic.twitter.com/lbHomDxNPs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Зеленський, Путін, Меркель і Макрон уперше сіли за один стіл — зустріч "нормандської четвірки" офіційно почалася pic.twitter.com/m9hUwx8lII — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

Путин между Меркель и Макроном, Зеленский напротив pic.twitter.com/rWmphSr6B9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 9, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее спикер украинского президента рассказала, что на саммите Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

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