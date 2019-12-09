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9 декабря • обновлено в 19:22
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Переговоры Зеленского с Путиным в "нормандском формате": видео первой встречи

14.1т
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В Париже началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в "нормансдком формате".

В переговорах также принимают участие лидеры Германии Ангела Меркель и Франции Эммануэль Макрон. Офис президента запустил прямую трансляцию с Елисейского дворца, которую вскоре был вынужден прервать.

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель

Зеленский, Макрон, Путин и Меркель

скриншот

В Офисе президента позже подтвердили, что Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет до пресс-конференции "нормандской четверки", которая запланирована на 22:00 (по Киеву).

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Сперва Путин! Зеленский внезапно захотел изменить ход саммита в Париже

Как писал OBOZREVATEL, ранее спикер украинского президента рассказала, что на саммите Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

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Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Кто интересно инструктаж проводил зеле перед отлетом,тез троих понятно что никто
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . а для экономики Неньки ПОХ если не будет что-то подписано . . . наоборот . . . Путляра понял - что простым передавливанием западного сыра под трактором Расею не поднять
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
А шо свидомит такой весёлый? Сбылась мечта идиота?
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