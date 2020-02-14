Начали с Украины: в Мюнхене утвердили 12 мирных шагов для Донбасса

На Мюнхенской конференции безопасности первое заявление было посвящено Украине. Кроме того, ее участники согласовали 12 шагов, которые помогут усилению безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе.

Перевод этих ключевых позиций опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист Валерий Калныш.

Шаг 1. Восстановление СЦКК (эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, Россия покинула комиссию несколько лет назад).

Шаг 2. Переговоры о боевых действиях на уровне N4 (предлагается расширить темы переговоров в "нормандском формате" и включить туда тему боевых действий, а также их прекращения).

Шаг 3. Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).

Шаг 4. Поиск пропавших без вести.

Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.

Шаг 6. Реконструкция Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний. К фонду также предложено присоединиться России).

Мюнхенская конференция

Шаг 7. Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ с, соответственно, иным налогообложением).

Шаг 8. Поддержка дорожной карты по санкциям (если стороны соглашаются на "Мюнхенскую инициативу", то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против России).

Шаг 9. Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Ведь сейчас на Донбассе находится более 1200 таких источников токсичности).

Шаг 10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности (один из планов по возвращению влияния Запада – активная работа по обеспечению безопасности в регионе между МИДами).

Шаг 11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией (Калныш уточнил, что таким образом Россию пытаются вернуть в семью цивилизованных стран. Так, ей предлагают активнее сотрудничать в гуманитарной сфере: например, в науке и исследованиях, трансграничном и региональном сотрудничестве, сотрудничестве в области изменения климата и окружающей среды. Однако упоминание Минского соглашения сохранено).

Шаг 12. Новый национальный диалог о личности. "Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине желателен и может быть запущен как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен касаться темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Это должно включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам – как в семье, так и в более широком контексте – для достижения более широкой инклюзивности и социального единения", – процитировал последний пункт журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 февраля в Германии началась Мюнхенская международная конференция по вопросам безопасности.

Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. На конференцию собираются около 35 руководителей государств и правительств.

На борту самолета в Мюнхен среди украинских делегатов конференции заметили пятого президента Петра Порошенко, председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса и представителей партии "Слуга народа".

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