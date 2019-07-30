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"Начали с того, что на*бали вас": в "Слуге народа" вляпались в новый скандал

5.8т Читать материал на украинском

В партии "Слуга народа" перед выборами решили "прикрыть" некоторых безработных кандидатов.

Об инциденте сообщила пользователь Мирослава Лузина в Facebook, которая обратила внимание на ситуацию на мажоритарном округе №221, где баллотировалась Анна Пуртова.

По ее словам, изначально Пуртову обозначали как "временно безработную", но позже на сайте ЦИК появилась информация, что она якобы является "главой правления общественной организации "Диджитал образование".

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Анна Пуртова и Владимир Зеленский

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"Согласно базе данных YouControl, ОО "Диджитал образование" зарегистрирована 25.06.2019, то есть меньше чем за месяц до выборов. 221-й округ, ваша "слуга народа" начала с того, что вас на*бала", - возмутилась Лузина.

При этом глава организации ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что пример "украшения биографии" является крайне редким явлением.

"Начали с того, что на*бали вас": в "Слуге народа" вляпались в новый скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мажоритарщики в партии "Слуга народа" захотели создать отдельную группу. Ее лидерами стали журналист Дубинский и блогер Куницкий.

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Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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