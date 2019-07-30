"Начали с того, что на*бали вас": в "Слуге народа" вляпались в новый скандал

В партии "Слуга народа" перед выборами решили "прикрыть" некоторых безработных кандидатов.

Об инциденте сообщила пользователь Мирослава Лузина в Facebook, которая обратила внимание на ситуацию на мажоритарном округе №221, где баллотировалась Анна Пуртова.

По ее словам, изначально Пуртову обозначали как "временно безработную", но позже на сайте ЦИК появилась информация, что она якобы является "главой правления общественной организации "Диджитал образование".

Анна Пуртова и Владимир Зеленский capital.ua

"Согласно базе данных YouControl, ОО "Диджитал образование" зарегистрирована 25.06.2019, то есть меньше чем за месяц до выборов. 221-й округ, ваша "слуга народа" начала с того, что вас на*бала", - возмутилась Лузина.

При этом глава организации ОПОРА Ольга Айвазовская отметила, что пример "украшения биографии" является крайне редким явлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мажоритарщики в партии "Слуга народа" захотели создать отдельную группу. Ее лидерами стали журналист Дубинский и блогер Куницкий.

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