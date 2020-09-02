Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента - в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России. За это его хотят исключить из фракции.

Это шикарно. Ты можешь быть нардепом и заказывать проституток сидя на сессии Верховной Рады, можешь ходить по российским федеральным каналам и говорить Пушилину, что ты с ним на одной стороне, можешь открыто работать на олигархов, можешь говорить, что у некоторых украинцев дети низкого качества, можешь предлагать пенсионерам продавать собак и хотеть отменить уроки истории в 5-ом классе, можешь врать избирателям и называть свою коллегу "поддутой корабельной сосной", можешь своим корявый языком испортить отношения Украины с Грузией и Словенией. И тебя никто не тронет.

Но если ты начал говорить правду о Зеленском и Ермаке, то тебя будут пытаться исключить из фракции.

Если фракция так реагирует на критику и закрывает глаза на все выше перечисленное, считая это нормальным, то это не европейская политика, а совок и война с инакомыслием. Воистину, "Слуга народа" - это эрзац-аналог КПСС или "Единой России".

Феерические...