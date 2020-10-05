"НАБУботы": интернет-кампания по отбеливанию Сытника раскрыла сеть блогеров и ботов НАБУ

Человечество окончательно вошло в цифровую эпоху. Мы не просто живем онлайн 24/7, изменились наши привычки, источники информации, а наши моральные авторитеты живут в Фейсбук. Аудитория зарегистрированных украинцев в Facebook превысила 14 млн человек.

Согласно опросам, украинцы в основном доверяют политической информации в Facebook. В отличие от других соцсетей, именно Facebook стал экспертной площадкой для украинцев. И 86% пользователей Facebook используют эту соцсеть не только для общения или просмотра свежих мемов, но и как источник общественно-политической информации.

Политики активно используют возможности соцсетей для формирования влияния на политические предпочтения украинцев. Соцсети позволяют убеждать, а часто – и откровенно манипулировать миллионами украинцев. Кроме рекламных инструментов, официальных страниц публичных политиков, активно используется и так называемый influence-маркетинг, или маркетинг влияния. Сотни реальных блоггеров и сотни тысяч, если не миллионы искусственных аккаунтов (ботов) постоянно обрабатывают пользователей сетей, чтобы убедить их верить именно этому политику, считать именно такую точку зрения правильной.

Чаще всего такие "блогеры по вызову" работают за деньги – на оплату отдельных постов, написанных за "темником" заказчиков. Но иногда речь идет о политических интересах, когда сознательно поддерживается отдельная тема или отдельный политик, конечно, по теми же "темниками".

Проще всего это заметить, когда так называемые ломы (лидеры общественного мнения) синхронно начинают писать практически одинаковые посты на определенную тему, под которыми собирается нехарактерное количество "лайков" и распространений. Но после ряда скандалов, как это было, например, с кампанией по отбеливанию неприлично больших зарплат главы "Нафтогаза" Коболева, тактика influence-маркетологов изменилась. Теперь нескольким группам блоггеров параллельно выдаются различные "темники" (обычно не более 2-3-х), и тема по-сути остается одной. Но ярким признаком остается неестественное количество "лайков" для узкоспециализированных тем, которые просто неинтересны для широкой аудитории.

Проследить, как работает этот механизм, можно на примере отработки одной темы, когда в один день связаны между собой группы блоггеров отрабатывают одну тему. Так, как это происходило, например 28 августа. Напомним, тогда Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Артем Сытник и без того находился в непростом положении: еще в декабре суд признал его виновным в совершении коррупционных действий и внес в официальный реестр коррупционеров НАЗК. После этого 216 депутатов Верховной Рады собрали подписи под проектом постановления за увольнение Сытника.

Учитывая мизерную эффективность работы этого органа, шансы остаться на этой должности в Сытника были невысокие, но он имел несколько козырей: поддержку американского посольства и активность определенных групп блогеров на Фейсбук с целью убедить президента, что его увольнение будет иметь негативные электоральные последствия. Забегая вперед, это откровенная ложь – по данным опросов полностью поддерживают деятельность Сытника в должности директора НАБУ лишь 1,1% украинцев. Другое дело Фейсбук, где десятки блогеров купаются в ругательствах под малоинтересные широкой аудитории постами о "давлении" на Сытника.

Давайте проанализируем ряд постов, которые появились синхронно в тот день. Их объединяет 2 темы: решение по неконституционности назначения Сытника – месть Ахметова за дело "Роттердам+" (проваленной НАБУ – экспертизы не установили никаких убытков) и "рука Москвы". Сами эти два тезиса из "темника" блогеры активно отрабатывали в своих постах, а ботофермы эти посты лайкали и распространяли в этот день".

Тезис "Ахметов мстит за" Роттердам+" распространялась первой группой блогеров:

Гео Лерос

Глеб Каневский

Евгений Шевченко

Тезис "Рука Москвы" – второй группой

Виталий Шабунин

Андрей Смелый

Центр противодействия коррупции

Алекс Нойнець

Александр Леменов

Также параллельно, хотя и менее интенсивно, блогерами отрабатывались темы "Решение Конституционного суда ничего не значит для Сытника, он остается директором НАБУ" и "Судьи Конституционного суда продались". Эти посты можно было бы считать постами людей "не в теме", если бы авторы не были связанными с авторами предыдущих постов, как вот Максим Дижечко, функционер партии "Демократична сокира":

Кто "топит" за Сытника

Выше мы говорили о том, что блоггеры работают в информационных кампаниях политиков за деньги или же с политических интересов". В ситуации с кампанией "Спасение Сытника" речь идет именно о совместных политических интересах. Мы можем четко сегментировать несколько групп блоггеров, которые работали по "темниках". Они сотрудничают с Сытником и по другим темам. По 2-х тезисах конкретной темы о решении Конституционного суда синхронно писали группы "Центра противодействия коррупции", функционеры партии "Демократична сокира" и другие. Всего с Сытником информационно сотрудничают по конкретным тезисах с "темников" ГПК и "Демократична сокира", общую тему поддерживают депутаты от "Голоса", а также привлекается ряд других блоггеров. Какие интересы этих групп?

"Антикоррупционер" – активистам

Никто не скрывает, что "Центр противодействия коррупции" и его функционеры являются рупорами интересов Сытника, а директор "ГПК" Шабунин в интервью называет директора НАБУ "надежным партнером". Поэтому неудивительно, что и аккаунт "Центра противодействия коррупции", и сам Шабунин, и соучредители ГПК Дарья Каленюк и Дмитрий Шерембей поддерживают тезисы от Сытника. Сытник "сливает" ГПК материалы дел, на которых и пиарится ГПК для получения грантов от международных проектов и доноров.

Народные депутаты

"Голос", а именно нардепы Юрчишин, выходец из дружественной ЦБК "Transparency International" и Устинова, выходец непосредственно с ГПК, работают в связке с Шабуниным.

Гео Лерос – отдельная история. Говорят, что он включился в кампанию в рамках "мочилова" Зеленского Богданом. О связи же Андрея Богдана и Артема Сытника не говорит только ленивый. Достаточно вспомнить тайную встречу Сытника с Шабуниным и Андреем Богданом, тогда еще адвокатом Игоря Коломойского, накануне президентских выборов, факт которой позже был вынужден подтвердить Шабунин.

Партия "Демократична сокира"

Большинство блоггеров, которые "топят" за Сытника – члены "Демсокиры". Политолог Владимир Фесенко считает: "Демсокира" – это полностью политтехнологический проект, инструмент для создания провокаций и медийного присутствия "Европейской солидарности", их аватарка для местных выборов".

В НАБУ в сателлита "Европейской солидарности" есть свой интерес: уже несколько лет подряд они контролируют Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро (РГК НАБУ). Так в 2019 году 14 из 15 мест взяли кандидаты, которых публично призвала поддержать политическая партия "Демократична сокира". Тогда "антикоррупционные" конкуренты "Сокиряны" обвинили их в узурпации РГК.

Некоторые из этих фамилий вы могли видеть в приведенных выше примерах постов за "темники".

В этом году "Сокиряны" зашло в Раду меньше, но они до сих пор ее контролируют. Положение о РГК предусматривает, что каждая организация может выдвигать не более трех представителей, чтобы никто не имел монополии. Чтобы обойти запрет, представители партии зарегистрировали 11 мая три организации – "Астартес", "Сороритас", "Ксенос". Таким образом в мае 2020 партия завела в громраду 10 своих активистов из 15 возможных.

Для чего это нужно партии? Совет общественного контроля НАБУ – это средство политического влияния. Совет утверждает выводы относительно отчетов НАБУ, делегирует двух представителей в состав Дисциплинарной комиссии и трех – в состав конкурсных комиссий. Представители антикоррупционных организаций, которые на этот раз не попали в РГК, заявляли, что вновь избранные кандидаты могут использовать Раду в политических целях.

В общем часть списка блогеров и аккаунтов (список будет дополняться), которые привлекаются для распространения тезисов в интересах Сытника, выглядит так:

Глеб Каневский

Евгений Шевченко

Гео Лерос

Ярослав Юрчишин

Андрей Смелый

Виталий Шабунин

Центр Противодействия коррупции

Алекс Нойнец

Александр Леменов

Максим Дижечко

Сергей Наумович

Дмитрий Шерембей

Татьяна Локацька

Марк Савчук

Олег Новиков

Андрей Савин

Антон Швец

Помогут ли блоггеры и армия ботов удержаться Сытнику в кресле директора НАБУ? Время покажет. Но информационной гигиены следует придерживаться хотя бы для того, чтобы по нашему мнению влияли объективные факты, а не технологии influence-маркетинга. И следует знать, как нами пытаются манипулировать в соцсетях в интересах отдельных политических персон.