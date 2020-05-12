НАБУ закрыло производство против экс-замминистра Грымчака

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook, отметив, что подробный отчет опубликует, как только его адвокаты получат весь пакет документов.

Юрий Грымчак "Цензор.НЕТ"

"Поскольку сегодня день хороших новостей, еще сообщу на своей странице, что производство, зарегистрированное НАБУ против меня по статье 366 Уголовного кодекса Украины, закрыто за отсутствием состава преступления", – отметил Грымчак.

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