НАБУ закрыло производство против экс-замминистра Грымчака
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.
Об этом он сам написал на своей странице в Facebook, отметив, что подробный отчет опубликует, как только его адвокаты получат весь пакет документов.
"Поскольку сегодня день хороших новостей, еще сообщу на своей странице, что производство, зарегистрированное НАБУ против меня по статье 366 Уголовного кодекса Украины, закрыто за отсутствием состава преступления", – отметил Грымчак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака.
Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене экс-чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.
Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.
В ГПУ заявляли, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.
Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.
20 декабря Высший антикоррупционный суд оставил в силе арест бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, уменьшив сумму залога в три раза.
30 января Грымчака освободили из-под стражи под домашний арест.