Главная Новости
12 мая • обновлено в 10:30
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

НАБУ закрыло производство против экс-замминистра Грымчака

872
Читать материал на украинском

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook, отметив, что подробный отчет опубликует, как только его адвокаты получат весь пакет документов.

Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

"Цензор.НЕТ"

"Поскольку сегодня день хороших новостей, еще сообщу на своей странице, что производство, зарегистрированное НАБУ против меня по статье 366 Уголовного кодекса Украины, закрыто за отсутствием состава преступления", – отметил Грымчак.

Новость обновляется.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Задержание Грымчака" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Когда снимут Сытника и вообще сообщат об эффективности Набу? Или им дали право прослушки, чтобы они всё услышанное сливали в посольство США?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги