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"НАБУ загнало себя в ловушку": адвокат Насирова о скандале с прослушкой

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины загнали себя в ловушку, устроив незаконную прослушку разговоров Романа Насирова. Инициаторы прослушки оказались под угрозой реальных сроков.

Об этом заявил в эфире ObozTV адвокат Насирова Александр Лысак.

"Нас никто не уведомлял, что во время ознакомления с уголовным производством будет осуществляться фиксация… Уже потом, когда нас ограничивали во времени в ознакомлении с уголовным производством, детектив приобщил к материалам диск, и из этого диска мы увидели, что нас записывали. Там зафиксирован разговор с нашим клиентом", - отметил адвокат.

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По мнению Лысака, детективы НАБУ такими действиями сделали ошибку и не знали, как выкрутиться.

"Если бы мы знали, что происходит фиксация во время ознакомления - извините, есть требования уголовно-процессуального законодательства, Уголовного Кодекса, которые регулируют, что это запрещено. Если бы они не использовали этот материал в суде, никто бы об этом не знал на сегодняшний день - они же сами принесли и попали в ситуацию, из которой не знают как выйти", - заявил юрист.

Как сообщил адвокат, теперь относительно действий НАБУ будет проведено досудебное расследование: "Должны допросить всех нас - Романа Насирова, защитников. Также допросить детективов, и пусть каждый из них покажет, кто давал команду на фиксацию, кто передавал материалы в суд".

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"Это уголовное правонарушение, статья 397, часть 2 - там реальный срок", - подчеркнул он.

На вопрос, должен ли нести ответственность за скандал с прослушкой руководитель НАБУ, Лысак ответил: "Мы увидим, какие показания будут давать детективы относительно этого - давал ли кто-нибудь указание, кто принимал решение, какое количество людей было осведомлено в этом вопросе, почему не предупредили нас. Круг лиц может увеличиться, но все зависит от следствия в данном уголовном производстве".

"У защиты готова позиция в этом вопросе, и мы за то, чтобы суд принял законное обоснованное решение. Мы уверены в своих силах, и хотим получить для Насирова позитивный результат в этом деле", - заключил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, адвокаты Романа Насирова написали письмо-обращение к гаранту Конституции о незаконных действиях НАБУ и бездействии Генпрокуратуры.

Напомним, что с 3 августа по 20 сентября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины незаконно проводили полную аудио- и видео фиксацию конфиденциального общения адвокатов с их подзащитным и в дальнейшем пытались использовать записанные на диски записи конфиденциальных разговоров в качестве доказательства в суде.

4 октября того же года защитники Любомир Дроздовский, Константин Дорошенко, Андрей Кузьменко и Александр Лысак обратились к Генеральному прокурору Украины с заявлением о совершении уголовного правонарушения работниками НАБУ.

Заявление адвокатов было переадресовано старшему детективу НАБУ Грабарю, однако им сообщили, что объективных данных для внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении работниками НАБУ уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 397 УК Украины, недостаточно.

Защитники не согласились с такой бездеятельностью органа досудебного расследования и подали жалобу в Печерский районный суд г. Киева. 19 декабря суд своим решением удовлетворил жалобу защитников и обязал уполномоченных должностных лиц Генпрокуратуры Украины внести в ЕРДР информацию о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование. Открыто уголовное производство было 2 марта 2018 года.

19 апреля 2018 года, накануне майских праздников, старший детектив отдела внутренних расследований управления внутреннего контроля НАБУ Грабар вынес постановление о закрытии уголовного производства, в качестве основания указав отсутствие события уголовного правонарушения. 25 апреля защитникам отправили копию постановления детектива НАБУ о закрытии уголовного производства.

22 мая 2018 года Соломенский районный суд г. Киева должен был рассматривать вопрос отмены постановления о закрытии уголовного дела о нарушении детективами НАБУ адвокатской тайны. Детективы Бюро в суд не явились, поэтому заседание пришлось перенести.

6 июня 2018 года Соломенский районный суд г. Киева отменил постановление о закрытии уголовного дела о нарушении детективами НАБУ адвокатской тайны и обязал антикоррупционное бюро провести расследование.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVДело НАБУ против Романа Насирова
Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Объекты
Антикоррупционное бюро УкраиныНАБУ
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