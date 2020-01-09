НАБУ открыло производство против Баканова: в чем обвиняет

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Речь идет о возможном злоупотреблении властью и ряде других уголовных правонарушений.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин. Агентство запрашивало информацию, внесло ли бюро соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыло дело, на что получило положительный ответ.

"Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю – прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве", – сказано в ответе.

Иван Баканов rg.ru

Ранее в суд поступила жалоба от гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 256 (содействие ОПГ), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 3 ст. 382 (невыполнение решения суда), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и другие противоправные факты.

Таким образом, НАБУ открыло дело по указанному заявлению и будет расследовать возможные злоупотребления главы СБУ.

Українські Новини

Українські Новини

Как писал OBOZREVATEL, главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в среду, 8 января, засекли на известном французком горнолыжном курорте Куршевель.

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