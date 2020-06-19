НАБУ объявило о подозрении Омеляну: что приписывают

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ, Омелян подозревается в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

"Действия экс-топ-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины ("издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью госбюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

"К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно", – отметили в НАБУ.

В итоге, решение Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора якобы привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой.

"Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", – добавили в Бюро.

Сам Омелян в Facebook назвал новое подозрение "очередным сюрпризом и милым совпадением".

"Меня пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по снижению правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг. рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис!" – написал он.

По словам Омеляна, ему вручили подозрение несмотря на то, что пригласили в НАБУ в качестве свидетеля.

"Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги – может быть обвинено во вредительстве. Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2", – добавил экс-министр.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в дом, где живет Владимир Омельян, пришли с обыском сотрудники ГБР.