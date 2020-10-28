НАБУ – о решении по декларированию: КС защищает отдельных судей

В Национальном антикоррупционном бюро Украины назвали "политическим" решение Конституционного Суда о том, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является неконституционной.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, таким образом КС якобы намерен защитить отдельных судей, чье недостоверное декларирование исследуется в уголовных производствах.

"Решение Конституционного Суда Украины, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим. Таким образом КС Украины не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенные состояния, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в рамках уголовных производств", – отметили в НАБУ.

В бюро подчеркнули, что из-за решения КС в Украине теперь никто не будет контролировать и иметь право запрашивать данные о состоянии судей, источнике его происхождения, а также привлекать к ответственности за расхождение.

"Это не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения. Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства сфера предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции безосновательны", – пояснили в ведомстве.

В НАБУ отметили, что по состоянию на 27 октября в работе находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения чиновниками недостоверных данных в декларации.

"7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям). Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности", – подытожили в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции после этого закрыло реестр электронных деклараций.