НАБУ назвало незаконной передачу дела Татарова в СБУ

Национальное антикоррупционное бюро назвало незаконной передачу производства в отношении заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова из НАБУ в Службу безопасности.

Соответствующее заявление 24 декабря опубликовала пресс-служба НАБУ. Отмечается, что данное решение было принято ночью втайне и без консультаций с НАБУ и САП.

Соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований была сделана в 23:42.

"Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Таким образом Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", – подчеркнули в НАБУ.

В сообщении говорится, что 24 декабря Высший антикоррупционный суд Украины должен избрать Татарову меру пресечения. Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн. В НАБУ считают, что дело передали в СБУ, чтобы исключить избрание меры пресечения, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра.

"Поэтому, вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, ОГП фактически встал на его личную защиту. Такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности. Всем этим ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции", – отметили в НАБУ.

Скриншот. Пресс-служба НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Офис генерального прокурора передал производства в отношении заместителя председателя Офиса президента Олег Татарова из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.