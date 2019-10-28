"Набраться терпения!" Политолог рассказал, как закончить войну с Россией

России и Украине будет сложно сойтись на компромиссе в вопросе мира на Донбассе, пока российским президентом является Владимир Путин.

Такое мнение в эфире программы "Евроинтеграторы" на Oboz.TV высказал политический эксперт Алексей Минаков. По его мнению, Украина должна быть готова к длительному противостоянию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил что в вопросе войны в Украине есть две противоположные стороны, интересы которых не пересекаются

"Россия хочет одного, мы – другого. Здесь трудно сойтись посередине и к чему-то компромиссному договориться. По крайней мере, пока там есть президент Путин и эта имперская идеология Кремля. Сейчас важно говорить о каких-то компромиссах и надо настраиваться на длительный конфликт. Это не значит, что мы военным путем будем отвоевывать. Нет, мы просто занимаем глухую оборону, замораживаем конфликт", – отметил Минаков.

Алексей Минаков

По убеждению эксперта, нужно настраиваться на военную оборону, на оборону в экономической сфере, на уменьшение зависимости от Российской Федерации, чтобы она не могла нас, как сейчас, шантажировать, например, транзитом газа.

"Мы уменьшаем также влияние российской пропаганды. То есть по всем сферам уменьшаем влияние России, как агрессора, и ждем своего момента, своего шанса. Как в свое время ждала Восточная Германия, которая через полвека воссоединилась с Западной Германией. То есть были случаи в истории, когда действительно заканчивался конфликт. Но для этого надо набраться терпения", – рассказал Минаков.

Он напомнил опыт Кипра и отметил, что несмотря на конфликт, который продолжается в течение длительного времени, можно все равно демонстрировать быстрое экономическое развитие.

"Даже имея оккупированную территорию в своей стране, вступать в Европейский Союз, как это сделал Кипр. Это не мешает нам интегрироваться в Европейский Союз несмотря на эту оккупацию Донбасса", – сказал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

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