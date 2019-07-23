Набрал в 5 раз больше голосов: на Житомирщине прошел в Раду Герой Украины

В мажоритарном округе №62 на Житомирщине победу одержал кандидат от президентской партии "Слуга народа", профессиональный военный, удостоенный звания Герой Украины, Игорь Герасименко.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ЦИК после обработки 100% протоколов.

Герасименко получил 47,72% голосов избирателей, со значительным отрывом обогнав представительницу "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталью Леонченко, за которую проголосовали всего лишь 8,12%.

Скриншот

Игорь Герасименко Facebook Игоря Герасименко

Игорь Герасименко окончил Одесский институт Сухопутных войск по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений". Командир 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск.

Он получил звание Героя Украины в 2015 году. Под руководством Герасименко удалось в кратчайшие сроки и без потерь личного состава и техники захватить и удерживать гору Карачун.

27 июля 2014 года благодаря его подразделению были уничтожены несколько огневых позиций боевиков и установлен контроль вблизи населенных пунктов Степановка и Петровское Донецкой области, что в дальнейшем привело к срыву попыток выдвижения боевиков общей численностью до 200 человек.

29 июля 2014 года штурмовой группой под руководством офицера в кратчайшие сроки была взята под контроль стратегически важная точка создания – курган Саур-Могила. За время проведения антитеррористической операции майор дважды был ранен.

Игорь Герасименко Житомир.info

Игорь Герасименко Житомир.info

С конца сентября 2017 года он ушел в отставку и собрал детскую команду по регби.

В парламенте, пишет "Житомир.info", Герасименко рассматривал возможность стать членом Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мажоритарном округе №67 на Житомирщине победил кандидат от президентской партии "Слуга народа", брат командира "киборгов" Олега Кузьминых Сергей Кузьминых.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!