"Набор действий": Кремль поставил нелепый ультиматум Украине

Российский Кремль поставил нелепый ультиматум Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые украинские власти якобы должны повлиять на "нормализацию двусторонних отношений".

Как написали "Известия", об этом Песков сказал в ходе брифинга в четверг, 29 августа.

"Прежде всего зафиксированный на бумаге набор действий — Минские соглашения", — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков отметил, что в Кремле "с большим интересом" наблюдают за перезагрузкой власти в Украине, однако судить о происходящем "можно будет только по конкретным делам".

"Есть конкретные дела: освобождение Вышинского, это мы приветствуем. Будем ждать других", — сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские наемники на оккупированном Донбассе неоднократно нарушали Минские соглашения. В начале августа террористы не убрали блокпост и не выполнили часть Минских соглашений по разведению сил в Станице Луганской (Луганская область). Они использовали ситуацию, чтобы провести разведку на подконтрольной Украине территории. Позже наемники продолжали нарушать договоренности, отказываясь от разведения сил у моста. А в среду, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, апелляционный суд в Киеве 28 августа освободил из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Появились версии о том, что освобождение состоялось в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, возможно, его обменяют на незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

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