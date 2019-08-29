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"Набор действий": Кремль поставил нелепый ультиматум Украине

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Российский Кремль поставил нелепый ультиматум Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые украинские власти якобы должны повлиять на "нормализацию двусторонних отношений".

Как написали "Известия", об этом Песков сказал в ходе брифинга в четверг, 29 августа.

"Прежде всего зафиксированный на бумаге набор действий — Минские соглашения", — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков отметил, что в Кремле "с большим интересом" наблюдают за перезагрузкой власти в Украине, однако судить о происходящем "можно будет только по конкретным делам".

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"Есть конкретные дела: освобождение Вышинского, это мы приветствуем. Будем ждать других", — сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские наемники на оккупированном Донбассе неоднократно нарушали Минские соглашения. В начале августа террористы не убрали блокпост и не выполнили часть Минских соглашений по разведению сил в Станице Луганской (Луганская область). Они использовали ситуацию, чтобы провести разведку на подконтрольной Украине территории. Позже наемники продолжали нарушать договоренности, отказываясь от разведения сил у моста. А в среду, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, апелляционный суд в Киеве 28 августа освободил из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Появились версии о том, что освобождение состоялось в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, возможно, его обменяют на незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

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Персона
Дмитрий Песков
Место
Украина
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семенов Александр
семенов Александр
"Прежде всего зафиксированный на бумаге набор действий — Минские соглашения",....Куда уж нелепее, особенно учитывая. то что и Украина и её европейские партнеры. твердят приверженности Минским соглашениям одобренным советом безопасности ООН
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Mega Death
Mega Death
Чего тут нелепого. Xoxлов тупо посылают на xyй, с они о чем то размышляют. Идите, cykи выполняйте пункты Минск-2 и дорожной карты к нему и только после этого может быть в России сочтут возможным с вами о чем то договариваться.
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