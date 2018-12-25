''Набил рожу врагу!'' Нардеп жестко высказался о драке с ''кремлевским пропаганд*ном''

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"), который устроил драку с Александром Семченко во время прямого эфира, объяснил, что ему "пришлось набить рожу и изгнать кремлевского пропаганд*на", а не политолога.

"Семченко не политолог, блогер и тем более не журналист! Он ретранслирует исключительно мнения кремлевской пропаганды, восхваляет "ДНР" и "ЛНР", постоянно унижает Украину, насмехается над украинскими воинами и в том числе павшими, голодомором и его жертвами, Героями Небесной сотни", — написал он на своей странице в Facebook.

Мосийчук также опубликовал скриншоты с сепаратисткими публикациями Семченко, в которых он выражает свою явную приверженность "русскому миру" и президенту РФ Владимиру Путину.

Скрин видео

"Прекратите откровенного идейного врага украинского государства называть политологом, блогером и журналистом! Он враг! И бил я врага, а не политолога или журналиста!" — подчеркнул нардеп.

По его мнению, в данном случае должно быть безоговорочная реакция СБУ на антиукраинскую деятельность Александра Семченко, а если ее не будет, то "свое слово обязательно скажут неизвестные патриоты".

Как писал OBOZREVATEL, накануне Игорь Мосийчук и Сергей Шахов (народный депутат от партии "Наш край") также подрались в прямом эфире.