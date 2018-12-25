МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Набил рожу врагу!'' Нардеп жестко высказался о драке с ''кремлевским пропаганд*ном''

3.2тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"), который устроил драку с Александром Семченко во время прямого эфира, объяснил, что ему "пришлось набить рожу и изгнать кремлевского пропаганд*на", а не политолога.

"Семченко не политолог, блогер и тем более не журналист! Он ретранслирует исключительно мнения кремлевской пропаганды, восхваляет "ДНР" и "ЛНР", постоянно унижает Украину, насмехается над украинскими воинами и в том числе павшими, голодомором и его жертвами, Героями Небесной сотни", — написал он на своей странице в Facebook.

Мосийчук также опубликовал скриншоты с сепаратисткими публикациями Семченко, в которых он выражает свою явную приверженность "русскому миру" и президенту РФ Владимиру Путину.

''Набил рожу врагу!'' Нардеп жестко высказался о драке с ''кремлевским пропаганд*ном''
''Набил рожу врагу!'' Нардеп жестко высказался о драке с ''кремлевским пропаганд*ном''
''Набил рожу врагу!'' Нардеп жестко высказался о драке с ''кремлевским пропаганд*ном''
''Набил рожу врагу!'' Нардеп жестко высказался о драке с ''кремлевским пропаганд*ном''
''Набил рожу врагу!'' Нардеп жестко высказался о драке с ''кремлевским пропаганд*ном''
''Набил рожу врагу!'' Нардеп жестко высказался о драке с ''кремлевским пропаганд*ном''

''Набил рожу врагу!'' Нардеп жестко высказался о драке с ''кремлевским пропаганд*ном''

Скрин видео

"Прекратите откровенного идейного врага украинского государства называть политологом, блогером и журналистом! Он враг! И бил я врага, а не политолога или журналиста!" — подчеркнул нардеп.

Новости
В Раде подрались Береза, Бойко и Шуфрич: появилось видео

По его мнению, в данном случае должно быть безоговорочная реакция СБУ на антиукраинскую деятельность Александра Семченко, а если ее не будет, то "свое слово обязательно скажут неизвестные патриоты".

Как писал OBOZREVATEL, накануне Игорь Мосийчук и Сергей Шахов (народный депутат от партии "Наш край") также подрались в прямом эфире.

Читайте все новости по теме "Драки нардепов" на OBOZREVATEL.

Тема
Драки нардепов
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
7
10
Смешно
17
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петр Петрович
Петр Петрович
Получил очередных Пиз...Лин. а хвастает о перемене...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Файбер Моня
Файбер Моня
".. Тiльки так усi нашi вороги усвiдомять, що ми, українцi, є сама розумна та заможнiйша нацiя в свiтi..", - Парубiй.))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Слепцов Егор
Слепцов Егор
Дикари
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги