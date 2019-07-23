На Житомирщине брат легендарного"киборга" обошел нардепа-старожила по "мажоритарке"

В мажоритарном округе №67 на Житомирщине кандидат от президентской партии "Слуга народа", брат командира "киборгов" Олега Кузьминых Сергей Кузьминых обошел действующего нардепа Виктора Развадовского.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центризбиркома по результатам обработки 100% бюллетеней в городе Чуднов.

За Сергея Кузьминых свой голос отдали 36,31% избирателей (29 790 голосов), за Развадовского проголосовали 34,29% (28 135 голосов).

Олег и Сергей Кузьминых

Скринщот

Отметим, накануне в округе разгорелся скандал. Представитель "Слуги народа" заявил, что около 2 тысяч голосов, которые отдали за Кузьминых, могли приписать другому кандидату – самовыдвиженцу Владимиру Кропивницкому.

Сергей Кузьминых zhitomir.info

Виктор Развадовский Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Брат кандидата в нардепы, легендарный командир "киборгов" Олег Кузьминых попал в плен к террористам после боев за донецкий аэропорт – родные узнали его на видео, сделанном во время "парада пленных", который устроили накануне в Донецке террористы.

Позже отмечалось, что террористы передали украинского бойца ФСБ, которое готовило его вывоз в Россию.

При этом видео с допросом Кузьминых одним из террористов с позывным "Гиви" шокировало даже жителей РФ.

22 мая 2015 года Кузьминых освободили из российского плена.

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