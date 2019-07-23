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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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На Житомирщине брат легендарного"киборга" обошел нардепа-старожила по "мажоритарке"

1.6т Читать материал на украинском

В мажоритарном округе №67 на Житомирщине кандидат от президентской партии "Слуга народа", брат командира "киборгов" Олега Кузьминых Сергей Кузьминых обошел действующего нардепа Виктора Развадовского.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центризбиркома по результатам обработки 100% бюллетеней в городе Чуднов.

За Сергея Кузьминых свой голос отдали 36,31% избирателей (29 790 голосов), за Развадовского проголосовали 34,29% (28 135 голосов).

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Обошел "слугу народа": член "Батьківщини" прорвался в Раду по округу

Олег и Сергей Кузьминых

Олег и Сергей Кузьминых

На Житомирщине брат легендарного"киборга" обошел нардепа-старожила по "мажоритарке"

Скринщот

Отметим, накануне в округе разгорелся скандал. Представитель "Слуги народа" заявил, что около 2 тысяч голосов, которые отдали за Кузьминых, могли приписать другому кандидату – самовыдвиженцу Владимиру Кропивницкому.

Сергей Кузьминых

Сергей Кузьминых

zhitomir.info

Виктор Развадовский

Виктор Развадовский

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Брат кандидата в нардепы, легендарный командир "киборгов" Олег Кузьминых попал в плен к террористам после боев за донецкий аэропорт – родные узнали его на видео, сделанном во время "парада пленных", который устроили накануне в Донецке террористы.

  • Позже отмечалось, что террористы передали украинского бойца ФСБ, которое готовило его вывоз в Россию.

  • При этом видео с допросом Кузьминых одним из террористов с позывным "Гиви" шокировало даже жителей РФ.

  • 22 мая 2015 года Кузьминых освободили из российского плена.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
киборги Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа"
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