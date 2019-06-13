На Зеленского подали в суд из-за отмены указов Порошенко: что известно

На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд из-за его решения отменить указы бывшего главы Петра Порошенко.

Как сообщает госпортал "Судебная власть Украины", член Высшего совета правосудия Андрей Василенко подал судебный иск в Кассационный административный суд.

Василенко требует, чтобы суд признал противоправным и отменил указ Зеленского, которым 10 июня отменили его назначения в ВРП по квоте главы государства. Также Зеленский своим указом отменил назначение другого члена ВРП Михаила Исакова.

Рассматривать иск будет состав суда из пяти судей. Докладчиком определен судья Игорь Дашутин.

Также, 12 июня Высший совет правосудия опубликовала сообщение, в котором отметила, что Василенко и Исаков написали заявления о предоставлении им отпуска без сохранения заработной платы.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте администрации президента опубликованы указы Владимира Зеленского №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов от 13 мая 2019 года №217 и №218 "О назначении члена Высшего совета правосудия".

Кроме того, в Администрацию президента "для проведения бесед" 11 июня пригласили трех секретарей Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия.

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