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На Зеленского подали в суд из-за отмены указов Порошенко: что известно

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На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд из-за его решения отменить указы бывшего главы Петра Порошенко.

Как сообщает госпортал "Судебная власть Украины", член Высшего совета правосудия Андрей Василенко подал судебный иск в Кассационный административный суд.

Василенко требует, чтобы суд признал противоправным и отменил указ Зеленского, которым 10 июня отменили его назначения в ВРП по квоте главы государства. Также Зеленский своим указом отменил назначение другого члена ВРП Михаила Исакова.

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Рассматривать иск будет состав суда из пяти судей. Докладчиком определен судья Игорь Дашутин.

Также, 12 июня Высший совет правосудия опубликовала сообщение, в котором отметила, что Василенко и Исаков написали заявления о предоставлении им отпуска без сохранения заработной платы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте администрации президента опубликованы указы Владимира Зеленского №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов от 13 мая 2019 года №217 и №218 "О назначении члена Высшего совета правосудия".

Кроме того, в Администрацию президента "для проведения бесед" 11 июня пригласили трех секретарей Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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