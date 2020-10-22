На Зеленского подали в суд из-за опроса в день выборов
На президента Владимира Зеленского подали в суд, требуя признать противоправным объявление о проведении всенародного опроса в день выборов, 25 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева. Отмечается, что с иском к гаранту обратился житель Ивано-Франковской области.
"Среди других требований указанного иска – обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года", – отмечено в сообщении.
На данный момент судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.
В СМИ обнародовали формат, в котором будет проводиться опрос президента в день выборов. Украинцам нужно будет заполнить анкету, выйдя с избирательного участка.
Исследование показало, что 41% украинцев не станут доверять результатам опроса, который инициировал Зеленский.
Также назван официальный спонсор опроса Зеленского.