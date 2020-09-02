На заседании ТКГ представители России впали в истерику – Гармаш

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу 2 сентября произошел скандал, в котором российская сторона обвинила представителей Украины.

Об этом сообщил в Facebook представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Он назвал заседание "фееричным".

"Заседание Минской ТКГ закончилось. Сегодня оно было просто фееричным! Та сторона уже написала, что я сорвал переговоры и пытался говорить от имени властей Украины. Лестно! Но писать много нет времени, иду на эфир Украины 24. Кстати, отцы-основатели – оба(!) – молодцы!!!", – написал Гармаш.

Один из сепаратистских Telegram-каналов сообщил, что украинский представитель якобы пытался сорвать заседание.

"Только что на заседании трехсторонней контактной группы некто Гармаш, не имея соответствующих полномочий своим хамским поведением пытался сорвать заседание ТГК. В частности, такая попытка была сделана, когда обсуждение политических вопросов приняло невыгодный для Украины оборот", – написали пособники террористов.

Также там отметили, что “координатор ТКГ от ОБСЕ молчаливо попустительствовала такому поведению”.

В эфире телеканала Украина 24 Гармаш пояснил, что на заседании ТКГ Россия пыталась показать себя посредником в конфликте, а не участником.

"Грызлов (глава российской делегации на переговорах – Ред.) позволил себе несколько раз сказать, что Россия является посредником, я ему просто напомнил, что Украина не давала согласия России на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. И представители ОРДЛО из Луганска и Грызлов начали задавать вопросы, кто мы вообще такие, почему нам дают слово, потому что на заседании ТКГ должны говорить только члены делегаций и руководители", – рассказал он.

Гармаш отметил, что Грызлов пытался его перебивать и кричал.

"Мало того, что истерила та сторона, истерил даже господин Грызлов, который пытался перебить меня, он кричал, в конце концов Москва просто выключилась... Была оглашена дата следующего заседания ТКГ – 16 сентября. Но дальше все будет зависеть от России. Если они все-таки после своего демарша включились и принимали участие в обсуждении – думаю, что заседание состоится", – предположил представитель Украины.

По его словам, "ОБСЕ очень достойно отреагировала… и сделала замечание, что никто не будет указывать Украине, как ей формировать делегацию".

Гармаш рассказал о скандале на заседании ТКГ. Facebook Сергея Гармаша

В ОРДЛО обвинили украинцев в срыве переговоров. Telegram-канал МАЙ ДНР

Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Россия "по-хамски" продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!