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На заседании ТКГ представители России впали в истерику – Гармаш

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
33,8 т.

  • На заседании ТКГ представители ОРДЛО обвинили украинскую делегацию в попытке сорвать переговоры

  • Россия пыталась показать себя посредником в конфликте на Донбассе, а не участником

  • По словам представителя Украины в ТКГ Гармаша, глава российской делегации Грызлов истериковал

Сергей Гармаш рассказал, что Россия устроила скандал на заседании ТКГ

Сергей Гармаш рассказал, что Россия устроила скандал на заседании ТКГ. Радио Свобода

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу 2 сентября произошел скандал, в котором российская сторона обвинила представителей Украины.

Об этом сообщил в Facebook представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Он назвал заседание "фееричным".

"Заседание Минской ТКГ закончилось. Сегодня оно было просто фееричным! Та сторона уже написала, что я сорвал переговоры и пытался говорить от имени властей Украины. Лестно! Но писать много нет времени, иду на эфир Украины 24. Кстати, отцы-основатели – оба(!) – молодцы!!!", – написал Гармаш.

Один из сепаратистских Telegram-каналов сообщил, что украинский представитель якобы пытался сорвать заседание.

"Только что на заседании трехсторонней контактной группы некто Гармаш, не имея соответствующих полномочий своим хамским поведением пытался сорвать заседание ТГК. В частности, такая попытка была сделана, когда обсуждение политических вопросов приняло невыгодный для Украины оборот", – написали пособники террористов.

Также там отметили, что “координатор ТКГ от ОБСЕ молчаливо попустительствовала такому поведению”.

В эфире телеканала Украина 24 Гармаш пояснил, что на заседании ТКГ Россия пыталась показать себя посредником в конфликте, а не участником.

"Грызлов (глава российской делегации на переговорах – Ред.) позволил себе несколько раз сказать, что Россия является посредником, я ему просто напомнил, что Украина не давала согласия России на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. И представители ОРДЛО из Луганска и Грызлов начали задавать вопросы, кто мы вообще такие, почему нам дают слово, потому что на заседании ТКГ должны говорить только члены делегаций и руководители", – рассказал он.

Гармаш отметил, что Грызлов пытался его перебивать и кричал.

"Мало того, что истерила та сторона, истерил даже господин Грызлов, который пытался перебить меня, он кричал, в конце концов Москва просто выключилась... Была оглашена дата следующего заседания ТКГ – 16 сентября. Но дальше все будет зависеть от России. Если они все-таки после своего демарша включились и принимали участие в обсуждении – думаю, что заседание состоится", – предположил представитель Украины.

По его словам, "ОБСЕ очень достойно отреагировала… и сделала замечание, что никто не будет указывать Украине, как ей формировать делегацию".

Гармаш рассказал о скандале на заседании ТКГ.

Гармаш рассказал о скандале на заседании ТКГ. Facebook Сергея Гармаша

В ОРДЛО обвинили украинцев в срыве переговоров.

В ОРДЛО обвинили украинцев в срыве переговоров. Telegram-канал МАЙ ДНР

Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Россия "по-хамски" продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш.

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УкраинаМирные переговоры в МинскеБорис ГрызловДенис Гармаш
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