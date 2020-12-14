На заседании ТКГ обсудят освобождение пленных и новые участки разведения сил на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу рассмотрят вопросы освобождения удерживаемых лиц и договоренности о четырех новых участках разведения сил.

Об этом сообщили на странице в Facebook украинской делегации в ТКГ. Заседания пройдут 15 и 16 декабря.

На них также обсудят проблему блокирования работы контрольно-пропускных пунктов российской стороной. Также на встрече собираются достичь окончательных договоренностей до 19-ти участках разминирования территории на Донбассе.

Кроме того, украинская делегация намерена поднять вопрос обеспечения свободного и беспрепятственного доступа наблюдательной миссии ОБСЕ ко всей территории Украины без исключений. Также будет рассмотрена проблема допуска представителей международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

В сообщении уточнили, что 15 декабря состоятся заседания подгрупп – политической, гуманитарной, экономической и по безопасности. А 16 декабря пройдет общее заседание Трехсторонней группы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, Украина предложила боевикам обменять пленных до Рождества, 25 декабря.

В то же время, Кравчук отметил, что работа по обмену по формуле "всех на всех" ведется на различных уровнях, в том числе и в Офисе президента Украины.

Россия и подконтрольные ей "Л/ДНР" постоянно срывают обмен незаконно удерживаемыми лицами. За последние полгода это происходило четырежды.