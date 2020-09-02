На заседании ТКГ Кравчук довел Грызлова до припадка – Казанский
На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава украинской делегации Леонид Кравчук довел главу российской делегации Бориса Грызлова до припадка.
Об этом сообщил в Facebook представитель Украины в ТКГ Денис Казанский. По его словам, россияне и их представители более-менее адекватно общались только в подгруппе по безопасности.
Работа гуманитарной и политической подгрупп были полностью заблокированы из-за отказа российской стороны что-либо обсуждать до тех пор, пока Верховная Рада не отменит постановление о проведении очередных местных выборов от 15 июля 2020 года.
"Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать – полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко, и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии – тот от злости даже от видеосвязи отключался", - написал Казанский.
Он отметил, что украинская сторона пыталась взывать к гуманности. Однако представители России шантажировали обменом пленных, отказываясь даже согласовывать списки.
"Отказом от обмена боевики обрекают на страдания не только украинских пленных, но и своих собственных, которые находятся в украинских тюрьмах. Но эти призывы никакого действия не возымели, так как, по всей видимости, пленные боевики для россиян не представляют никакой ценности. Гораздо важнее провоцировать скандал из-за документа, который вообще не имеет отношения к ОРДЛО и касается лишь выборов на подконтрольной территории", – сообщил представитель Украины.
Он также сообщил, что российская сторона принялась активно педалировать тему возвращения переговоров в Минск.
"Видимо очень нужно сейчас укрепить расшатанный авторитет Александра Лукашенко. Но мы, в силу солидного возраста наших переговорщиков, не можем подвергать опасности их здоровье. Пандемия свирепствует, так что пока только видеосвязь", –.резюмировал Казанский.
Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу 2 сентября произошел скандал, в котором российская сторона обвинила представителей Украины.