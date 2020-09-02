На заседании ТКГ Кравчук довел Грызлова до припадка – Казанский

На заседании ТКГ Кравчук вывел из себя Грызлова.

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава украинской делегации Леонид Кравчук довел главу российской делегации Бориса Грызлова до припадка.

Об этом сообщил в Facebook представитель Украины в ТКГ Денис Казанский. По его словам, россияне и их представители более-менее адекватно общались только в подгруппе по безопасности.

Работа гуманитарной и политической подгрупп были полностью заблокированы из-за отказа российской стороны что-либо обсуждать до тех пор, пока Верховная Рада не отменит постановление о проведении очередных местных выборов от 15 июля 2020 года.

"Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать – полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко, и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии – тот от злости даже от видеосвязи отключался", - написал Казанский.

Он отметил, что украинская сторона пыталась взывать к гуманности. Однако представители России шантажировали обменом пленных, отказываясь даже согласовывать списки.

"Отказом от обмена боевики обрекают на страдания не только украинских пленных, но и своих собственных, которые находятся в украинских тюрьмах. Но эти призывы никакого действия не возымели, так как, по всей видимости, пленные боевики для россиян не представляют никакой ценности. Гораздо важнее провоцировать скандал из-за документа, который вообще не имеет отношения к ОРДЛО и касается лишь выборов на подконтрольной территории", – сообщил представитель Украины.

Он также сообщил, что российская сторона принялась активно педалировать тему возвращения переговоров в Минск.

"Видимо очень нужно сейчас укрепить расшатанный авторитет Александра Лукашенко. Но мы, в силу солидного возраста наших переговорщиков, не можем подвергать опасности их здоровье. Пандемия свирепствует, так что пока только видеосвязь", –.резюмировал Казанский.

На заседании ТКГ представители РФ пытались шантажировать украинцев. Facebook Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу 2 сентября произошел скандал, в котором российская сторона обвинила представителей Украины.

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