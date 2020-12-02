На заседании НАТО ряд министров поддержали предоставление Украине членства в Альянсе, – Кулеба

Ряд министров иностранных дел на заседании НАТО выразили принципиальную поддержку в вопросе предоставления Украине членства в Альянсе.

С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщается на сайте ведомства. Он отметил, что Киев продолжает двигаться в этом направлении.

"Украина в дальнейшем движется к членству в Альянсе и ожидает предоставления Плана действий по членству. Ряд министров в своих выступлениях также заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в НАТО", – подчеркнул министр иностранных дел Украины на заседании НАТО, посвященном проблемам безопасности в регионе Черного моря.

Кулеба отметил, что Киев хочет больше взаимодействия с Альянсом, в том числе и больше учений на территории Украины.

"Существенное ухудшение ситуации в регионе Черного моря угрожает не только непосредственно причерноморским странам, но и государствам Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому я приветствую готовность НАТО к большему вовлечению в безопасность региона Черного моря и усиление взаимодействия с Украиной и Грузией", – сказал министр.

По словам главы МИД, участие Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО, а также проведение в Одессе запланированных на май 2021 года совместных командно-штабных учений Украина-НАТО "Нерушимая стойкость" будет способствовать углублению взаимодействия с Альянсом.

Кроме того, Кулеба подробно проинформировал участников заседания о милитаризации Россией оккупированного Крыма, которая несет угрозу режиму ядерного нераспространения, и нарушениях норм международного права на полуострове. В частности, речь идет о принудительном призыве украинцев в Вооруженные силы РФ.

Министр пригласил страны НАТО к участию в реализации "Крымской платформы", которая направлена на обеспечение безопасности в регионе Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина надеется получить План действий по членству в Североатлантическом альянсе на его следующем саммите в 2021 году.