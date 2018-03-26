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На Западе назвали единственный для Украины способ вернуть Крым

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Возвращения аннексированного Крыма Украине может произойти только единственным путем – развязыванием большой войны.

Как считает специалист по постсоветскому пространству и британский политолог Майкл Эмерсон, такой войны никогда не будет, передает "Апостроф".

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"Санкции ЕС в отношении отдельных лиц в Крыму остаются и, возможно, будут всегда. Но, с другой стороны, аннексия Крыма, к сожалению, является фактом. И поскольку ЕС и США в оперативном плане сейчас очень обеспокоены тем, что делать с Луганском и Донецком, с Крымом, кажется, все иначе. Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка; у Украины нет способов вернуть Крым, кроме войны, большой войны, которой не будет", - считает он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Эмерсон объяснил, почему Путину пришлось отказаться от проекта "Новороссия".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крым
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