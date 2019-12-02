Главная Новости
2 декабря • обновлено в 20:15
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуги народа" выбрали замену попавшему в секс-скандал Яременко: что известно

1.6т
Читать материал на украинском

Депутаты фракции "Слуга народа" выбрали кандидата на кресло главы Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. В голосовании победила 46-й номер "СН" Галина Михайлюк.

Об этом сообщает "КП в Украине". Отмечается, что голосование за замену оскандалившемуся секс-перепиской в Раде Богдану Яременко состоялось в закрытом режиме.

Все депутаты фракции имеют 50% голосов за нового главу комитета. Другие 50% принадлежат непосредственно Владимиру Зеленскому, однако глава государства пока свою кандидатуру не назвал.

Новости
Остался без личной жизни: Арахамия раскрыл детали секс-скандала с Яременко

Богдан Яременко

Богдан Яременко

Гордон

"Голосовали в депутатских группах. Сделали опросник, депутаты проголосовали и поддержали определенную кандидатуру.

То, что у одного президента 50% голосов – это на самом деле нормально. Международная политика – это его прерогатива. Вот если бы речь шла о комитете по экономическому развитию, то тогда мы бы советовались с министерством по поводу кандидатуры. А в данном случае – это чисто вопрос президента. Но мы по такому принципу голосовали только один раз. Я думаю, что примерно также голосовали бы по оборонке и другим президентским вопросам", – рассказал народный депутат Алексей Мовчан.

Указывается, что данное решение носит только внутрифракционную силу. Главу комитета назначат после голосования в сессионном зале.

Галина Михайлюк

Галина Михайлюк

Википедия

Михайлюк является уроженкой Киева. Она – доктор юридических наук, советник по вопросам подготовки законов Консультативного миссии Европейского Союза в Украине.

Закончила с отличием Одесскую юридическую академию и Одесский экономический университет. Также получила степень магистра в Йоркском университете Великобритании по специальности международного корпоративного и коммерческого права.

Большую часть своей карьеры занималась научной деятельностью. Работает по совместительству доцентом кафедры международного и европейского права Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Является заместителем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Входит в состав делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО.

В своей декларации указала квартиру в Киеве и гараж. Ездит на Land Rover Feelander 2011 года выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
3
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги