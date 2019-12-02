"Слуги народа" выбрали замену попавшему в секс-скандал Яременко: что известно

Депутаты фракции "Слуга народа" выбрали кандидата на кресло главы Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. В голосовании победила 46-й номер "СН" Галина Михайлюк.

Об этом сообщает "КП в Украине". Отмечается, что голосование за замену оскандалившемуся секс-перепиской в Раде Богдану Яременко состоялось в закрытом режиме.

Все депутаты фракции имеют 50% голосов за нового главу комитета. Другие 50% принадлежат непосредственно Владимиру Зеленскому, однако глава государства пока свою кандидатуру не назвал.

Богдан Яременко Гордон

"Голосовали в депутатских группах. Сделали опросник, депутаты проголосовали и поддержали определенную кандидатуру.

То, что у одного президента 50% голосов – это на самом деле нормально. Международная политика – это его прерогатива. Вот если бы речь шла о комитете по экономическому развитию, то тогда мы бы советовались с министерством по поводу кандидатуры. А в данном случае – это чисто вопрос президента. Но мы по такому принципу голосовали только один раз. Я думаю, что примерно также голосовали бы по оборонке и другим президентским вопросам", – рассказал народный депутат Алексей Мовчан.

Указывается, что данное решение носит только внутрифракционную силу. Главу комитета назначат после голосования в сессионном зале.

Галина Михайлюк Википедия

Михайлюк является уроженкой Киева. Она – доктор юридических наук, советник по вопросам подготовки законов Консультативного миссии Европейского Союза в Украине.

Закончила с отличием Одесскую юридическую академию и Одесский экономический университет. Также получила степень магистра в Йоркском университете Великобритании по специальности международного корпоративного и коммерческого права.

Большую часть своей карьеры занималась научной деятельностью. Работает по совместительству доцентом кафедры международного и европейского права Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Является заместителем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Входит в состав делегации ВРУ в Парламентской ассамблее НАТО.

В своей декларации указала квартиру в Киеве и гараж. Ездит на Land Rover Feelander 2011 года выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее стало известно, что на должность главы Комитета по внешней политике и международном сотрудничестве баллотировалась также нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Известно, что она в 2013–2014 годах училась в Москве.

Как пояснила политик, в Россию она ездила в рамках программы обмена между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и МГУ имени Ломоносова.

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