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30 января • обновлено в 16:15
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"На заказчиков выйти не удалось": Рябошапка сделал заявление о расследовании дел Майдана

1.1т
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что последние пять лет расследования убийств активистов во время Революции Достоинства в Киеве, было организовано так, что у ГПУ не было возможности установить заказчиков преступлений.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, украинцам надо осознать, что то, как проводилось следствие, к сожалению, не дало обществу ответы на ключевые вопросы.

"К качеству проведения следствия у нас возникают огромные вопросы. Часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось", – сказал Рябошапка.

"На заказчиков выйти не удалось": Рябошапка сделал заявление о расследовании дел Майдана

"Проблема в том, что следствие до сих пор было так организовано, что не удалось выйти на этих руководителей или заказчиков. Поэтому мы видим дела преимущественно за рядовыми исполнителями, милиционерами, судьями или прокурорами, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока обществу предоставить не можем", – отметил Генеральный прокурор.

Рябошапка то же время выразил надежду, что передача дел на расследование в ГБР даст результаты, в частности по установлению заказчиков. Также он заявил, что выдача бойцов спецподразделения "Беркут" российской стороне в рамках обмена не препятствует расследованию "майдановских дел". Генпрокурор назвал их ключевыми в этих делах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Евромайдан
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Как рябая шапка может на себе подобных выйти?
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