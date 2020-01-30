"На заказчиков выйти не удалось": Рябошапка сделал заявление о расследовании дел Майдана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что последние пять лет расследования убийств активистов во время Революции Достоинства в Киеве, было организовано так, что у ГПУ не было возможности установить заказчиков преступлений.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, украинцам надо осознать, что то, как проводилось следствие, к сожалению, не дало обществу ответы на ключевые вопросы.

"К качеству проведения следствия у нас возникают огромные вопросы. Часть материалов просто исчезла, по другим моментам следствие просто саботировалось", – сказал Рябошапка.

"Проблема в том, что следствие до сих пор было так организовано, что не удалось выйти на этих руководителей или заказчиков. Поэтому мы видим дела преимущественно за рядовыми исполнителями, милиционерами, судьями или прокурорами, а собственно доказательств того, кто был заказчиком, кто принимал эти решения, мы пока обществу предоставить не можем", – отметил Генеральный прокурор.

Рябошапка то же время выразил надежду, что передача дел на расследование в ГБР даст результаты, в частности по установлению заказчиков. Также он заявил, что выдача бойцов спецподразделения "Беркут" российской стороне в рамках обмена не препятствует расследованию "майдановских дел". Генпрокурор назвал их ключевыми в этих делах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2019 правозащитники семей Небесной Сотни обратились к украинским властям с требованием безотлагательно создать в структуре ГБР отдельное управление, которое будет заниматься делами евромайдан. Они опасаются, что следствие может просто остановиться.

С 20 ноября следствие по делам Майдана остановится на неопределенное время. Причина в том, что Рада так и не проголосовала за необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование. Поэтому органы прокуратуры потеряют следственные функции, после чего дела Майдана перейдут в НАБУ и ГБР.

21 ноября 2019 Украина будет отмечать шестую годовщину начала протестов в Киеве, которые получили название евромайдан. В результате отдельные акции переросли в революцию Достоинства. За все время протестных акций силовики убили почти 100 человек.

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