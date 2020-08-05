На Закарпатье "Слуга народа" опозорилась предвыборным биллбордом с ошибками. Фото

Перед местными выборами представители политической партии "Слуга народа" на Закарпатье разместили рекламный биллборд с пунктуационными ошибками.

На этот нюанс обратил внимание на своей странице в Facebook журналист Виталий Глагола, упрекнув авторов агитационных лозунгов безграмотностью.

"Слуги народа" начали рекламную кампанию на Закарпатье с бордов с ошибками. В лозунге закарпатских "слуг народа" перед словом "кто" должна быть запятая, потому что это сложноподчиненное предложение. Но для чего? Запятая используется для отделения придаточного предложения от главного. Хорошее начало на местных выборах", – саркастически отметил Глагола.

Биллборд "Слуги народа" с ошибками заметили на Закарпатье Facebook Виталия Глаголы

В частности, на упомянутом борде изображены Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Андрей Жупаник и Анатолий Костюх. По данным источника OBOZREVATEL , Костюх – бывший сотрудник пресс-службы полиции охраны Закарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко оконфузился с микрофоном во время заседания. Когда спикер парламента Дмитрий Разумков дал Корниенко слово, нардеп сначала забыл вставить свою карточку, а когда вставил, сказал в микрофон: "Алло, да? Добрый день".