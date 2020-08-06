На Закарпатье исправили ошибку на борде "Слуги народа". Видео

В сети появилось видео с моментом исправления ошибки на предвыборном борде представителей партии "Слуга народа" на Закарпатье.

Кадры обнародовали на Telegram-канале "24 канала".На них запечатлено, как мужчина поднимается по лестнице к плакату и наклеивает на него фрагмент с запятой, которой не хватало в слогане (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина доклеил на плакат "потерявшуюся" запятую Скриншот видео

"Друзья, проблема решена – запятую поставили!" – иронично отметили под роликом, напоминая об ажиотаже, который разгорелся накануне вокруг безграмотного лозунга.

Как сообщал OBOZREVATEL, на упомянутом борде изображены видвиженцы на местные выборы от "Слуги народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Андрей Жупаник и Анатолий Костюх. К слову, последний является бывшим сотрудником пресс-службы полиции охраны Закарпатья.