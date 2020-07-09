На Закарпатье депутат, позировавший с трупами краснокнижных животных, претендует на должность в лесхозе

На Закарпатье депутат позировал на охоте и пытается устроиться в лесхоз.

Исполняющим обязанности заместителя директора Ясинянского лесхоза, что на Закарпатье, может быть назначен депутат местного совета Михаил Кабаль, который ранее выставлял фото с охоты на редких животных.

Как сообщила на своей Facebook-странице журналистка Елена Мудрая, о намерениях депутата можно судить по поданной декларации, где он указывает, что претендует на эту должность.

В публикации она отмечает, что в ноябре 2017 года Михаил Кабаль вместе со своим отцом Владимиром, который тогда был лесничим Раховского лесхоза, публиковали фотографии с охоты, на которых они позируют с убитыми рысью и тетеревом – они внесены в Красную книгу.

Журналистка также отмечает, что по факту обнародования снимков было открыто уголовное производство.

"Однако, в судебных реестрах никакие решения по нему не найдены. Это может свидетельствовать о том, что до суда дело не дошло", – написала она.

В 2018 году отец депутата был уволен с должности лесничего, а затем пытался через суд занять её снова, но безуспешно.

Депутат-охотник претендует на должность в лесхозе declarations.com.ua

Депутат-охотник претендует на должность в лесхозе Facebook Елены Мудрой

Депутат-охотник претендует на должность в лесхозе Facebook Елены Мудрой

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чиновник зверски поиздевался над псом – он 1,5 км тащил его по дороге, привязав цепью к автомобилю.