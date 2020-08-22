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На выезде из Житомира заметили десятки бордов "Слуги народа": в сети заговорили о стоимости рекламы. Видео

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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Билборды 'Слуги народа' заполонили Житомир (фото Фокус)

Билборды "Слуги народа" заполонили Житомир (фото Фокус).

Дорогу на выезде из Житомира "оккупировали" билборды партии "Слуга народа".

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Teza. На кадрах видно, что на достаточно длинном участке дороги через небольшое расстояние друг от друга расположилось много одинаковых бордов с зелено-желтой символикой политсилы.

"Рекламы много не бывает! Вот так выглядит выезд из города Житомир. Интересно, сколько стоит такая оккупация рекламных бордов?" – задумались авторы канала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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УкраинаЖитомирПартия Слуга народа
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