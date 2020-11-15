На выборы во втором туре пришел лишь каждый четвертый украинец

В воскресенье, 15 ноября, средняя явка на выборах городских голов в Украине (повторное голосование) составила 24,0%

Как сообщает пресс служба Центральной избирательной комиссии, такие явка на 8% меньше, чем была в этих местах 25 октября 2020.

Выборы в Украине ЦИК

Точные данные по городам:

Луцк – 25,96%

Краматорск – 23,14%

Украинка – 31,46%

Одесса – 25,14%

Суммы – 19,02%

Херсон – 20,89%

Каменец-Подольский – 34,29%

Выборы в Украине, второй тур ЦИК

Добавим, что глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook сообщила, что явка во втором туре местных выборов в Украине составила 23,9%. По ее словам, погрешность не превысила 1,4%.

"По состоянию на 20:00 агрегированная явка в семи общинах составляет 23,9% по данным наблюдателей" Опоры "непосредственно с участков", – отметила она.

При этом Айвазовская отметила, что в 2015 году явка во время повторного голосования была выше – 34%.

Напомним, что 15 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование было назначено в Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились первые результаты второго тура местных выборов в Украине.