На выборы во втором туре пришел лишь каждый четвертый украинец

Алексей Титофф Политика 22:16, 15.11.2020 Обновлено: 22:44, 15.11.2020

В воскресенье, 15 ноября, средняя явка на выборах городских голов в Украине (повторное голосование) составила 24,0%

Как сообщает пресс служба Центральной избирательной комиссии, такие явка на 8% меньше, чем была в этих местах 25 октября 2020.

Выборы в Украине
ЦИК

Точные данные по городам:

  • Луцк – 25,96%

  • Краматорск – 23,14%

  • Украинка – 31,46%

  • Одесса – 25,14%

  • Суммы – 19,02%

  • Херсон – 20,89%

  • Каменец-Подольский – 34,29%

Выборы в Украине, второй тур
ЦИК

Добавим, что глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook сообщила, что явка во втором туре местных выборов в Украине составила 23,9%. По ее словам, погрешность не превысила 1,4%.

"По состоянию на 20:00 агрегированная явка в семи общинах составляет 23,9% по данным наблюдателей" Опоры "непосредственно с участков", – отметила она.

При этом Айвазовская отметила, что в 2015 году явка во время повторного голосования была выше – 34%.

Напомним, что 15 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование было назначено в Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились первые результаты второго тура местных выборов в Украине.

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