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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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На выборы в Раду идет более полусотни "клонов": кто и в каких округах

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В Украине на внеочередных выборах в Верховную Раду на 43-х мажоритарных округах зарегистрированы 66 кандидатов-однофамильцев.

Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на данные электронной системы официального сайта ЦИК. При этом на некоторых округах есть сразу несколько претендентов-"клонов" на депутатские кресла.

Так, в Одессе на 133-м округе зарегистрированы четыре кандидата с фамилией Баранский, двое из них – Виталии. Один Баранский Виталий выдвигается от "Оппозиционного блока", Баранский Виктор – от "Оппозиционной платформы "За жизнь", еще двое Баранских – самовыдвиженцы.

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В Киевской области в 92-м округе зарегистрированы четыре кандидата по фамилии Гудзенко, из них трое – Виталии. В этом же округе в депутаты баллотируются три Александра Ференца, которые отличаются отчествами – Борисович, Владимирович и Петрович.

Однофамильцы кандидатов в народные депутаты Украины также зарегистрированы по таким округам: 18, 24, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 113, 124, 127, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 178, 192, 197, 209, 217, 219.

Иллюстрация. Выборы в Раду

Иллюстрация. Выборы в Раду

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
ЦИКполитикаВерховная Рада Украиныкандидат
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