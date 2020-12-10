На выборах в Украине установили новый антирекорд: 67 'нулевых' депутатов

В Украине 67 новоизбранных депутатов получили ноль голосов на местных выборах в округах. Больше всего "нулевых" избранников у партии "Оппозиционного платформы – За жизнь" – 31.

Движение "Чесно" объясняет это тем, что такие депутаты баллотировались в списках проходных партий. Отмечается, что каждый второй "нулевой" депутат – представитель ОПЗЖ. Больше всего "нулей" избрали в Луганской и Донецкой областях.

Большое количество всего "нулей" прошло в Северодонецкий районный совет – 20 из 54 депутатов райсовета. ОПЗЖ набрала 44% голосов на выборах и за счет рейтинга провела в совет 24 депутата, 13 из которых получили в округе ноль голосов. Политсила "Наш край" победила на местных выборах с результатом 39% и получила 21 мандат, из которых пять депутатов "нулевой".

В Новогродовский городской совет (Донецкая область) прошли 15 "нулей", всего в совете – 26 депутатов. 9 из 38 депутатов получили ноль голосов на выборах в Счастьенский райсовет (Луганская область).

Добавим, что среди "нулевых" депутатов 39 мужчин и 28 женщин в возрасте от 1955 до 2000 года рождения. Среди 67 депутатов 11 сообщили, что на момент выборов были безработными.

Подчеркнем, что "нулевых" депутатов нет только в областных советах и ​​районных советах в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней.