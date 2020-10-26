На выборах в Трускавецкой и Славской ОТО побеждают действующие главы
Действующий мэр Трускавца Андрей Кульчинский, который повторно баллотировался от партии "Европейская солидарность", побеждает на выборах главы Трускавецкой ОТО Львовской области.
Как сообщает Zaxid.net, по предварительным подсчетам, за Кульчинского проголосовало 32% избирателей. На втором месте – самовыдвиженец Игорь Кисак с около 20%.
Без данных с одного участка, разрыв между Кульчинским и Кисаком составляет 1022 голоса.
В свою очередь, действующий глава Славской ОТО Владимир Бега заявил в Facebook, что получил 62% голосов.
По его данным, второе и третье место заняли экс-главы Славского поселкового совета Михаил Кинаш (24,2%) и Игорь Ферин (6,9%).
Владимир Бега является владельцем четырехзвездочного гостиничного комплекса "Вежа Ведмежа" в курортном поселке Волосянка (входит в Славскую ОТО).
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Богдан Дубневич заявил о победе на выборах главы Солонковской ОТО Львовской области.