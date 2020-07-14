На выборах в Киевсовет партия Порошенко обходит "Слуг народа", – опроса Центра Разумкова

Глеб Иванов Политика 15:21, 14.07.2020

Если бы выборы в Киевсовет проходили в конце июня, то среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился, первое место получила бы партия "Европейская солидарность".

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве. Согласно им, за партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян. Вместе с тем, партия "Слуга народа" получила бы всего 19,3% голосов.

В целом голоса на выборах в Киевсовет по данным Центра Разумкова распределились следующим образом:

  • 20,4% – Европейская солидарность

  • 19,3% – Слуга народа

  • 11,5% – УДАР

  • 10,6% – Оппозиционная платформа – За жизнь

  • 7,5% – Батьківщина

  • 6,2% – Партия "Победа Пальчевского"

  • 5,1% – Сила и честь

  • 2,5% – Партия Шария

  • 2,2% – Украинская стратегия Гройсмана

  • 2,2% – Гражданская позиция

razumkov.org.ua
razumkov.org.ua
razumkov.org.ua

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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