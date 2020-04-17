На условиях Левочкина: стало известно, почему ОПЗЖ проголосовала в унисон со "Слугой народа"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин публично озвучил ряд требований, после которых часть фракции проголосовала за закон о регламенте, тем самым ускорив рассмотрение вопроса о банках.

Как сообщает источник OBOZREVATEL, свои условия нардеп высказал во время заседания Согласительного совета перед внеочередным заседанием парламента 16 апреля. Он выступил против общенационального барьера в 5% на местных выборах, который дает серьезное преимущество партии "Слуга народа" и ставит в невыгодное положение другие политсилы.

"Принять закон об оппозиции, где четко прописаны права меньшинства в Раде. В том числе квота на глав комитетов. Кроме того, повестка работы парламента должна на 40% формироваться с инициатив оппозиции", – подчеркнул собеседник.

Также он потребовал переписать Избирательный Кодекс, наложить эмбарго на изменения в ближайшие 5-10 лет и уменьшить залоги для партий на участие в местных выборов.

"Была высказана идея, что для участия в местных выборах достаточно поставить барьер в границах конкретной области. То есть, если мэр областного центра хочет провести свою партию в горсовет, то политсила должна преодолеть 5-процентный барьер только в пределах области", – подытожил собеседник.

Ранее же "слуги" предложили, что для победы в одном городе или области партия должна предложить кандидатов во всех областях и там же пройти 5-процентный барьер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во многом благодаря поддержке ОПЗЖ в монобольшинстве смогли принять изменения в регламент. Теперь парламент сможет сократить количество правок к закону по "Привату" с более чем 16 тысяч до нескольких десятков и вынести его на голосование уже в мае 2020 года.

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