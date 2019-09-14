"На Украину давят": в США назвали условие проведения выборов на Донбассе

Украине не стоит уступать суверенитетом и территориальной целостностью в конфликте с Россией.

Об этом на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия) 14 сентября заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Россия использует конфликт на Донбассе, оказывая давление на Украину. Это не работает. Украина стала еще сильнее", – подчеркнул он.

Иллюстрация. Донбасс АиФ-Украина

По его словам, РФ не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт на востоке Украины.

Волкер высказался и по возможности применения "формулы Штайнмайера", отметив: "Свободные выборы на Донбассе могут произойти лишь в свободной и безопасной среде".

Курт Волкер BBC

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки". Министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах форума Ялтинской экономической стратегии (YES) заявил, что "формулу Штайнмайера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Формула Штайнмайера "касается определения статуса Донбасса. Имеет целью одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL, у Зеленского анонсировали новые досрочные выборы. Подготовка к ним может быть запущена после завершения процесса формирования местных громад.

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