"На украинский не перейду": Разумков сделал скандальное заявление

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить на украинском языке только в Верховной Раде, но полностью переходить на него считает неправильным.

Своей позицией поделился он в комментарии "Украинской правде", находясь в Трускавце, где проходит обучение будущих нардепов от политсилы.

"Обязательно (говорить в Раде на украинском – Ред.). Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках", – отметил он.

Дмитрий Разумков РБК-Украина

"Говорить исключительно на одном языке будет неправильно и неэффективно", – заверил Разумков.

Однако в официальной части его жизни – деятельности в качестве народного депутата – политик намерен строго соблюдать требование закона и говорить на украинском.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что считает возможным диалог о более глубоком использовании русского языка на Донбассе.

Он также сказал, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

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