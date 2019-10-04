"На Тома Круза время есть!" Глава ВСУ пожаловалась на Зеленского

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская пожаловалась, что не может встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы узнать его политику по отношению к суду.

Подробности рассказала она в интервью "ВВС-Украина", отметив, что на голливудского актера Тома Круза глава государства может найти время, а на нее нет.

"Дважды я предлагала президенту встретиться и поговорить. Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом", – сказала Данишевская.

Глава ВСУ пожаловалась на Зеленского из-за Тома Круза

Глава ВСУ рассказала, что встречалась с президентом только на официальных мероприятиях.

"Я с ним виделась на открытии Антикоррупционного суда. Мы приятно пообщались. Также у меня была встреча по поводу помещения для этого суда. Я не думаю, что он успел оценить, – тем более, ни с кем не общаясь, – то, что происходит в судебной системе или в Верховном суде. Наверное, они мне какие-то сигналы посылают, но я не знаю и, возможно, не понимаю их", – поделилась она.

Кроме того, Данишевской, по ее словам, пришлось посетить заседание комитета Верховной Рады, чтобы услышать, почему "Слуга народа" хочет уменьшить вдвое количество судей Верховного суда.

"Я пыталась услышать от автора законопроекту, почему он, а теперь уже и народные депутаты принимают такое решение. Или они знают, для чего это нужно, какие будут последствия? К сожалению, ответа я не получила, хотя решение в поддержку законопроекту в комитете было принято", – резюмировала она.

Данишевская пожаловалась на Зеленского KP.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Том Круз прибыл в Украину по приглашению Зеленского. Он встретился с президентом в Офисе на Банковой и обсудил с ним планы в киноиндустрии.

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