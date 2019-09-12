"На танке или самолете!" Балух рассказал о возвращении в Крым

Освобожденный из русского плена крымчанин Владимир Балух рассказал, что намерен вернуться в оккупированный Россией Крым на танке.

Об этом он рассказал в интервью "Лиге", ответив, что на полуострове у него живет мать.

"Собираюсь (возвращаться – Ред.), и пока не выбрал транспорт. Еще думаю, на военном (самолете) АН и, или (танке) Т-90, или (танке) Оплоте", – сообщил он.

Крымчанин подчеркнул, что заберет маму, как только создадутся условия.

"Мы уже об этом договорились. И я был удивлен, что мама согласилась, потому что ожидал встретить значительно большее сопротивление. Как только здесь будут созданы понятные мне условия, обязательно ее заберу", – рассказал он.

Также Балух вспомнил, что очень удивился, когда в процессе обмена пленными в автобусе увидел Олега Сенцова и Александра Кольченко.

"Я заходил предпоследним из не-морячков, за мной Клиха завели. Когда увидел Кольченко, Сенцова, Сущенко, Карпюка, то был шокирован. Буквально накануне слышал по радио, что во Владивостоке Путин отвечал про Карпюка и Клиха об отдельном мнении относительно них. Я понимал, что так же имею особую метку в плане обмена. А здесь захожу – и все сидят, даже растерялся. В тот момент осознал, что произошло какое-то экстраординарное событие", – вспоминал он.

Владимир Балух Крым.Реалии

Напомним, что Олег Сенцов, которого освободили из политического заключения в России, заявил, что возвращение в оккупированный Крым возможно только на танках. После в России изошли желчью из-за обещания украинского режиссера приехать в Крым на танках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев 7 сентября в результате обмена из России вернулись 35 военнопленных. Такое же количество арестованных в Украине преступников отправились в РФ.

Позже Балух заявил, что осуществляя обмен пленными со страной-агрессором, Украина не должна поступаться своими национальными интересами.

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