На Тайване на людей рухнул крупнейший мост: жуткий момент попал на видео

В уезде Илань, на востоке Тайваня, обрушился арочный мост, в результате чего пострадали как минимум 14 человек, еще шесть пропали без вести.

Об этом пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что обломки моста вместе с проезжавшим по нему бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним.

На Тайване на людей рухнул крупнейший мост Скриншот из видео

Daily Mail

По данным спасательной службы Тайваня, все пострадавшие, кроме водителя грузовика, - иностранцы: шестеро граждане Филиппин и трое – Индонезии.

Причиной падения единственного на Тайване стального одноарочного моста, который построили 20 лет назад, стало разрушение одной из опор. Что именно привело к ЧП, пока неизвестно.

Мост протяженностью 140 метров и шириной 15 метров был построен в 1999 году в зоне рыбацкого порта Наньфанъао.

На Тайване на людей рухнул мост AP

Video captures moment towering arch bridge collapses in eastern Taiwan, sending oil tanker truck falling onto boats in the water below. https://t.co/zBdLNMFgYj pic.twitter.com/AqVpmYmfY5 — ABC News (@ABC) October 1, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Тайване сошел с рельс пассажирский поезд, в результате чего пострадали 22 человека.

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