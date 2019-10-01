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1 октября • обновлено в 19:41
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На Тайване на людей рухнул крупнейший мост: жуткий момент попал на видео

1.9т Читать материал на украинском

В уезде Илань, на востоке Тайваня, обрушился арочный мост, в результате чего пострадали как минимум 14 человек, еще шесть пропали без вести.

Об этом пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что обломки моста вместе с проезжавшим по нему бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним.

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На Тайване на людей рухнул крупнейший мост

На Тайване на людей рухнул крупнейший мост

Скриншот из видео

На Тайване на людей рухнул крупнейший мост: жуткий момент попал на видео

Daily Mail

По данным спасательной службы Тайваня, все пострадавшие, кроме водителя грузовика, - иностранцы: шестеро граждане Филиппин и трое – Индонезии.

Причиной падения единственного на Тайване стального одноарочного моста, который построили 20 лет назад, стало разрушение одной из опор. Что именно привело к ЧП, пока неизвестно.

Мост протяженностью 140 метров и шириной 15 метров был построен в 1999 году в зоне рыбацкого порта Наньфанъао.

На Тайване на людей рухнул мост

На Тайване на людей рухнул мост

AP

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Тайване сошел с рельс пассажирский поезд, в результате чего пострадали 22 человека.

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Место
Тайвань
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Медовар что-то совсем мышей не ловит!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Так В Тайване или НА Тайване? :-))))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Медовар?
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