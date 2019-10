На Тайване на людей рухнул крупнейший мост: жуткий момент попал на видео

В уезде Илань, на востоке Тайваня, обрушился арочный мост, в результате чего пострадали как минимум 14 человек, еще шесть пропали без вести.

Об этом пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что обломки моста вместе с проезжавшим по нему бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним.

По данным спасательной службы Тайваня, все пострадавшие, кроме водителя грузовика, - иностранцы: шестеро граждане Филиппин и трое – Индонезии.

Причиной падения единственного на Тайване стального одноарочного моста, который построили 20 лет назад, стало разрушение одной из опор. Что именно привело к ЧП, пока неизвестно.

Мост протяженностью 140 метров и шириной 15 метров был построен в 1999 году в зоне рыбацкого порта Наньфанъао.

Video captures moment towering arch bridge collapses in eastern Taiwan, sending oil tanker truck falling onto boats in the water below. https://t.co/zBdLNMFgYj pic.twitter.com/AqVpmYmfY5