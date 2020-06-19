На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят "украинскую рулетку" и закон о референдуме

В ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 июня будут говорить об "украинской рулетке"

В пятницу, 19 июня, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" украинские политики и мэры городов соберутся, чтобы обсудить проблему возвращения работы в Украине казино, а также анонсированный закон о референдуме.

За событиями в эфире политического ток-шоу можно будет наблюдать через трансляцию на телеканале "Украина" и на YouTube-канале @shusteronline (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Одной из тем программы станет "украинская рулетка" – гости студии поделятся мыслями о том, сколько на игорном бизнесе, в случае его восстановления, будет зарабатывать государство. А с другой стороны – обсудят закон о референдуме, в частности, то, позволит ли он украинцам влиять на решения власти и менять жизнь страны.

Одной из тем программы "Свобода слова Савика Шустера" станет "Украинская рулетка" shusteronline

В дискуссии примут участие:

Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа"

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа";

Алена Шкрум, народный депутат, ВО "Батьківщина";

Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос";

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Алексей Каспрук, мэр Черновцов;

Сергей Сухомлин, мэр Житомира;

Александр Сенкевич, мэр Николаева;

Андрей Райкович, мэр Кропивницкого;

Андрей Дяченко, мэр Каховки.

"Они говорят, а решает народ", – отметили в анонсе нового выпуска ток-шоу.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" речь шла о том, сколько бюджет Украины теряет от коррупционных схем в налоговой службе и таможне.