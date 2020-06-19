На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят "украинскую рулетку" и закон о референдуме
В ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 июня будут говорить об "украинской рулетке"
В пятницу, 19 июня, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" украинские политики и мэры городов соберутся, чтобы обсудить проблему возвращения работы в Украине казино, а также анонсированный закон о референдуме.
За событиями в эфире политического ток-шоу можно будет наблюдать через трансляцию на телеканале "Украина" и на YouTube-канале @shusteronline (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Одной из тем программы станет "украинская рулетка" – гости студии поделятся мыслями о том, сколько на игорном бизнесе, в случае его восстановления, будет зарабатывать государство. А с другой стороны – обсудят закон о референдуме, в частности, то, позволит ли он украинцам влиять на решения власти и менять жизнь страны.
Одной из тем программы "Свобода слова Савика Шустера" станет "Украинская рулетка" shusteronline
В дискуссии примут участие:
Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа"
Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа";
Алена Шкрум, народный депутат, ВО "Батьківщина";
Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос";
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Алексей Каспрук, мэр Черновцов;
Сергей Сухомлин, мэр Житомира;
Александр Сенкевич, мэр Николаева;
Андрей Райкович, мэр Кропивницкого;
Андрей Дяченко, мэр Каховки.
"Они говорят, а решает народ", – отметили в анонсе нового выпуска ток-шоу.
Предлагаем посмотреть трансляцию программы:
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" речь шла о том, сколько бюджет Украины теряет от коррупционных схем в налоговой службе и таможне.