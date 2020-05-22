На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят год президентства Зеленского

В пятницу, 22 мая, в 21:30 в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поднимут тему первого года президентства Зеленского.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

"Что удалось и не удалось сделать Владимиру Зеленскому за первый год своего президентства? Нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам – с террористами? Произойдут ли в октябре украинские выборы в Донецке и Луганске?" – сказано в анонсе программы.

Гостями студии станут:

Алексей Резников , вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Ирина Верещук , народный депутат, "Слуги народа";

Ирина Геращенко , сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Сергей Рахманин , председатель фракции партии "ГОЛОС;

Андрей Билецкий , лидер партии "Национальный корпус";

Надежда Савченко , Герой Украины, узник Кремля;

Роман Сущенко , корреспондент информационного агентства "Укринформ", узник Кремля;

Дмитрий Гордон , основатель интернет-издание "ГОРДОН";

Светлана Крюкова , заместитель главного редактора интернет-издания "Страна";

Александр Мартыненко , генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина";

Игорь Чубайс, доктор философских наук.

Напомним, что 20 мая президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, посвященную первому году его пребывания на посту. О чем говорил глава государства, читайте в материале OBOZREVATEL.