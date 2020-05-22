На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят год президентства Зеленского
В пятницу, 22 мая, в 21:30 в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поднимут тему первого года президентства Зеленского.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
"Что удалось и не удалось сделать Владимиру Зеленскому за первый год своего президентства? Нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам – с террористами? Произойдут ли в октябре украинские выборы в Донецке и Луганске?" – сказано в анонсе программы.
Гостями студии станут:
Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуги народа";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Сергей Рахманин, председатель фракции партии "ГОЛОС;
Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Надежда Савченко, Герой Украины, узник Кремля;
Роман Сущенко, корреспондент информационного агентства "Укринформ", узник Кремля;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "ГОРДОН";
Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна";
Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина";
Игорь Чубайс, доктор философских наук.
Напомним, что 20 мая президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, посвященную первому году его пребывания на посту. О чем говорил глава государства, читайте в материале OBOZREVATEL.