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22 мая • обновлено в 19:06
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На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят год президентства Зеленского

1.1т
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В пятницу, 22 мая, в 21:30 в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поднимут тему первого года президентства Зеленского.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят год президентства Зеленского

"Что удалось и не удалось сделать Владимиру Зеленскому за первый год своего президентства? Нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам – с террористами? Произойдут ли в октябре украинские выборы в Донецке и Луганске?" – сказано в анонсе программы.

Гостями студии станут:

  • Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

  • Ирина Верещук, народный депутат, "Слуги народа";

  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

  • Сергей Рахманин, председатель фракции партии "ГОЛОС;

  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

  • Надежда Савченко, Герой Украины, узник Кремля;

  • Роман Сущенко, корреспондент информационного агентства "Укринформ", узник Кремля;

  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "ГОРДОН";

  • Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна";

  • Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина";

  • Игорь Чубайс, доктор философских наук.

Напомним, что 20 мая президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, посвященную первому году его пребывания на посту. О чем говорил глава государства, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
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