На свадьбе пасынка Медведчука заметили известных политиков. Фото

Мирослав Семенюк Политика 11:19, 23.10.2020 Обновлено: 11:38, 23.10.2020

На свадьбе пасынка народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Богдана Марченко были замечены известные политики, дипломаты и бизнесмены.

Как говорится в расследовании программы "Схемы" на "Радио Свобода", празднование состоялось 10 октября в киевском ресторане "Маячок" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, на свадьбе были замечены нардепы от ОПЗЖ Григорий Суркис (вместе с братом Игорем Суркисом), Тарас Козак, Вадим Столар.

Григорий и Игорь Суркисы
radiosvoboda.org
Тарас Козак
radiosvoboda.org
Вадим Столар
radiosvoboda.org

На видео гостей журналисты заметили депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова. Ранее Холодов объяснял, что его жена и жена Медведчука Оксана Марченко – кумовья.

Андрей Холодов
radiosvoboda.org

Также на территорию ресторанного комплекса заезжали авто экс-регионала, председателя Федерации бокса Украины Владимира Продивуса.

Авто Владимира Продивуса
radiosvoboda.org

С территории ресторана выезжала машина экс-госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца. Впрочем, дипломат заявил журналистам, что именно в тот день давал свое авто в пользование, но не ответив, кому.

Кроме того, журналисты зафиксировали, как с территории "Маячка" вышел экс-начальник Главного управления юстиции Минюста Украины в Крыму Сергей Коровченко, но он был одет в спортивную одежду и пояснил, что приезжал туда "собирать грибы", а с Медведчуком не знаком.

Сергей Коровченко
radiosvoboda.org

Как писал OBOZREVATEL, Олег Винник, переболевший COVID-19, выступил на свадьбе пасынка Медведчука.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В МВД призвали не бить людей, которые будут проводить опрос Зеленского

Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину против COVID-19

Зеленский заявил, что 80-летние пенсионеры получают немалые деньги

"Слуги народа" переночевали в землянках на Донбассе и признались, что у них открылись глаза. Видео

Издательство пыталось ввезти в Украину детские книги, восхваляющие танки России