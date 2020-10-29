На Сумщине поддержка "ЕС" выросла в два раза, – кандидат в мэры

Поддержка партии "Европейская Солидарность" в Сумской области с прошлых парламентских выборов возросла вдвое, а иногда – и втрое. Об этом на брифинге сказал председатель Сумской территориальной организации партии "Европейская Солидарность", кандидат на должность Сумского городского головы Вадим Акперов.

Команда "ЕС" в Сумской области eurosolidarity.org

"Европейская Солидарность" в Сумской области нарастила свою поддержку даже по сравнению с парламентскими выборами в некоторых районах по меньшей мере в два раза, по некоторым – даже в три. Мы видим тотальное разочарование в команде действующей власти. Если еще в декабре "Слуга народа" имела Сумщине по некоторым городам, в частности, в Сумах, 56%, то сегодня этот показатель едва дотягивает до 15%", – заметил Акперов.

Он также сообщил о предварительных результатах выборов в Сумской облсовет, сделанные на основе параллельного подсчета голосов.

"В Сумской областной совет по параллельным подсчетам голосов попадает 6 политических партий, среди которых и команда" Европейской Солидарности ", которая набрала примерно 11%", – отметил Акперов.

Он также сообщил, что в Сумской городской совет проходит пять партий.

"В Сумском городском совете будет пять фракций по предварительным подсчетам. Из 42 мандатов 13 получит "Батькивщина", по 9 – "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ, скорее всего, 8 будет у "Слуги народа" и 3 – у "Силы и чести" . "Слуги" получают только четвертое место, и это говорит о разочаровании и тотальный провал, который показала эта команда за последний год ", – рассказал Акперов.

Кандидат сообщил, что город Сумы – один из трех областных центров, куда во второй тур попадают представители "Европейской Солидарности".

"Я как кандидат на должность Сумского городского головы выхожу во второй тур выборов Сумского городского головы вместе с действующим городским головой Александром Лысенко", – заметил Акперов.

Он призвал демократические политические партии и кандидатов объединить усилия ради европейского будущего города Сумы.

"Для меня развитие города Сумы остается в приоритете, и поэтому я призываю тех, кто не вышел во второй тур, но с кем мы разделяли видение развития города, приобщиться к работе", – добавил Акперов.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" показала свою эффективность, что она является единственной реальной оппозицией к власти.

"Сегодня де-факто мы получаем три центра влияния. Это откровенно пророссийская ОПЗЖ, второй фланг – некомпетентные "слуги", которые теряют доверие. И "Европейская Солидарность", которая по мнению избирателей, которые предоставили ей свою поддержку, является единственной оппозицией, способной предлагать конструктивные решения для развития региона", – заявил Акперов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Европейская солидарность" будет представлена в советах всех уровней от Востока до Запада. При этом во многих регионах политсила существенно нарастила поддержку. В частности, вдвое больше избирателей по сравнению с прошлыми выборами поддержали ЕС на Киевщине.