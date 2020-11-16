На совещании мэров с премьером Кирилл Тимошенко выступил в роли "вице-президента"

Инициатором проведения совещания с участием мэров, премьер-министра Дениса Шмыгаля, представителей руководства Минздрава и эпидемиологов выступил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в ОП. На нем обсуждался вопрос карантинных правил.

Отмечается, что среди участников совещания были также главы городов, которые отказались ужесточать ограничительные меры на выходных.

Мэры, пишет агентство, позитивно оценили сам факт организации такой встречи, поскольку до этого правительство не вело с ними диалог.

В свою очередь шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своей странице в Facebook назвал это игрой Тимошенко.

"Оцените красоту игры: Кирилл Тимошенко провел встречу, в котором принял участие премьер-министр Шмыгаль. То есть, на время болезни Ермака должность вице-президента перешла к его заместителю?" – отметил он.

"Если корона (символ власти, а не болезнь) и в дальнейшем будет так поражать чиновников, то они станут самопровозглашенными и вице-верховными главнокомандующими, и главными реформаторами, и вице-гарантами Конституции. Выйдет как-то Владимир Александрович из "Феофании", а Кирилл Тимошенко 5 референдумов провел, две пары выборов, поднял курс гривны, опустил ВВП… и премьер-министра. Хотя с последним он уже, кажется, справился", – добавил Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэры ряда городов отказались вводить карантин выходного дня. В частности, несогласие с постановлением Кабинета министров озвучили во Львове, Одессе, Ривне, Житомире, Краматорске, Луцке, Славянске, Черкассах, Мукачево, Тернополе, Днепре, Чернигове и Ивано-Франковске.

Также по всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения правительством так называемого карантина выходного дня.